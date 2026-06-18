哈爾浜（ハルビン）東安汽車動力股份有限公司（以下、「東安動力」）の先進動力システム研究院試験・試作センターで17日、低空域専用ツインローター過給エンジン「R10TE」の初回点火に成功した。2028年には量産化を実現すると見られている。新華網が伝えた。これは東安動力と李斯特技術中心（上海）有限公司がシングルローター過給エンジン「R05E」をベースに新たに開発した製品となる。「R10TE」は「排気量1．0リットルのツ