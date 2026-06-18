長年におよぶ「難所」の通行止め区間をクリア福島県と新潟県を結ぶ国道289号「八十里越（はちじゅうりごえ）道路」の建設が進んでいます。どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。国道289号は福島県いわき市と新潟市中央区を結ぶ道路です。福島県の南部を横断し、浜通りの勿来から棚倉、白河、会津田島、只見と中通りを経て、新潟県三条市、燕市と至ります。【画像】超便利!? これが新潟〜福島の「ショ