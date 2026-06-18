AppleのティムクックCEOが、米ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）のインタビューで、同社製品の値上げが避けられない見通しであることを明らかにした。 参考：｢WWDC26｣ 基調講演でAppleが見せた未来ーープライバシーという「聖域」を守り進めるAI戦略はクックCEO退任後の航海をどう変えるか クックCEOは「残念ながら、値上げは避けられない」と発言。「我々に転嫁されている