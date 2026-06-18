フェリシモが運営とプロデュースを手がける「神戸ポートタワー」とワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE」は、7月30日（木）〜9月30日（水）の期間、サマーイベント「『KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront』〜Night Time〜」を開催する。【写真】ミッフィーだらけ！神戸ポートタワー館内の様子■ナイトタイム限定グッズが登場今回開催される「『KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Wa