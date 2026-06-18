初夏は出荷シーズンを迎える野菜や果物が“農作物ドロボー”に狙われやすい。5月には茨城県結城市でナスの苗約900株が根こそぎ盗まれ、6月10日には栃木県宇都宮市で約1000本のトウモロコシが盗まれた。被害に遭った農家の金田裕重さん（65）は、収穫しようと訪れた自身のビニールハウスで被害を知った。普段は大きな事件の起きない静かな町だけに、本人はもちろん周囲の落胆も大きい。 《画像》「ぜんぶ盗られ