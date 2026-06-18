厚切り牛たんと秘伝の牛皿を一度に！ 「吉野家」から夏の人気メニュー「牛たん・牛皿御膳」が期間限定で登場吉野家は、2026年6月18日11時より、全国の店舗にて期間限定・数量限定の商品「牛たん・牛皿御膳」を販売します。昨年も多くの方に好評を博した夏の人気商品が、今年も待望の登場です。食べ応えのある厚切り牛たんを一枚一枚香ばしく焼き上げ、外は香ばしく中はジューシーに仕上げており、噛むほどにうまみが広がり