練習を見つめる巨人・橋上監督代行＝東京ドーム交流戦を10勝6敗2分けと勝ち越し、セ首位に躍り出た巨人はリーグ内の対戦に戻って首位固めを狙う。18日は東京ドームで全体練習。阿部監督の辞任にともない、急きょ、交流戦から指揮を執った橋上監督代行は「目の前の一試合一試合で、できることを精いっぱいやる」と強調した。阪神、ヤクルトと0.5ゲーム差にひしめく混戦。「順位はあまり気になっていない」とし、抜け出すために