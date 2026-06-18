ＷＢＯ世界女子スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（３０）＝三迫＝が１８日、都内で会見。５月２３日（日本時間２４日）にエジプト・ギザで挑戦者の同級１０位マイ・ソリマン（２８）＝オーストラリア＝を３―０の判定で下し、７度目の防衛に成功したことを報告した。今後について「統一戦をしたいなと思っている。いきなり統一戦は難しいし、より強くなってベルトを守り続けるのが最低限の目標。誰でもいいので、年内に