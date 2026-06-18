サッカーＷ杯の日本代表にサポートメンバーとして帯同しているＤＦ吉田麻也が、１８日に自身のインスタグラムを更新し、代表チームの裏側を公開した。吉田は、「ＨｏｎｏｒｔｏｂｅｐａｒｔｏｆｔｈｉｓｇｒｏｕｐＦａｎｓｗｅｒｅａｍａｚｉｎｇｉｎＤａｌｌａｓ!Ｍｏｎｔｅｒｒｅｙｈｅｒｅｗｅｃｏｍｅ!」（訳：このグループの一員になれて光栄ですダラスのファンは最高でした！モンテレ