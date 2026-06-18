右肋骨（ろっこつ）の骨挫傷で別メニュー調整を続けていた巨人・佐々木俊輔外野手が１８日、東京ドームの１軍全体練習に復帰した。右翼での守備練習などに汗を流し「（患部は）悪くなってはいない。（今後どうなるかは）全然、分からないですけどできる範囲ではあるので、（１軍に）残してもらっています」と状況を明かした。１０日の楽天戦（楽天モバイル最強）で同箇所に死球を受けて１３、１４日の西武戦（ベルーナドーム）