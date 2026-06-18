【スクエニ JUNE SALE Part 2】 実施期間： 7月10日2時頃まで（Steam） 7月1日まで（PS Storeなど） スクウェア・エニックスは「スクエニ JUNE SALE Part 2」をPS Store、ニンテンドーストア、ニンテンドーeショップ、App Store、Google Playで7月1日まで、Steamで7月10日2時頃まで開催している。 今回のセールでは6月28日に35周年を迎える「聖剣伝説」シ