ＮＨＫ大阪放送局・藤森康江局長の定例会見が１８日、大阪市中央区の同局で行われ、６月下旬から７月上旬にかけて「―時代を映す街―“大阪・西成”」として４番組を放送すると発表した。放送される番組は以下の通り。▼特集番組「変わりゆく街大阪・西成」（仮）（７月３日・後７時５７分）▼ＮＨＫＯＮＥ関西ドキュメント７２時間「大阪・西成カラオケ居酒屋で歌えば」（６月２８日・後１時５分）▼ＮＨＫＯＮＥ関西