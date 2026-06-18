◆ファーム・リーグ楽天６―１０巨人（１８日・森林どりスタジアム泉）巨人の育成・中田歩夢内野手（２１）が４安打の大暴れで、支配下再昇格へ猛アピールした。「９番・遊撃」で出場。２回先頭で左翼線に二塁打を放つと、３回２死一塁で左前打、５回先頭で中前打を放ち猛打賞をマーク。６回１死一、二塁では三塁線に絶妙なセーフティーバントを成功させ、４打席連続安打と勢いは止まらなかった。青森・東奥義塾から２２年