【モデルプレス＝2026/06/18】タレントのスザンヌが6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。【写真】39歳美女タレント「野菜たっぷりで栄養満点」ひき肉カレー＆鮮やかサラダの夕食◆スザンヌ、夕食の食卓公開スザンヌは「今日の夜ごはん」とコメントし、夕食を公開。ひき肉のカレー、とうもろこしやきゅうり、トマトなど夏野菜が入った色鮮やかなサラダ、にんじん料理の3品が並ぶ華やかな食卓となっている