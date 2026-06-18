【モデルプレス＝2026/06/18】タレントの川崎希が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのそぼろ弁当を公開した。【写真】38歳元AKB3児のママタレ「彩りが綺麗で食欲そそられる」手作りそぼろ弁当◆川崎希、そぼろ弁当公開川粼は「出来た〜」とコメントし、手作りの弁当を公開。玉子と肉の2色のそぼろを乗せたご飯にカツ、ウインナー、ニンジン、ブロッコリーのおかずが添えられており、同じおかずが入った弁