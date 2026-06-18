【モデルプレス＝2026/06/18】モデルで女優の田丸麻紀が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供達と作ったカレーを公開した。【写真】47歳2児の母モデル「おしゃれな食卓」具だくさんカレー・サラダ・ワイン並ぶヴィラでの夕食◆田丸麻紀、子供達と作ったカレー公開以前の投稿で、夏休みに入った子供達との旅行を報告していた田丸は、「昨夜はスーパー行って子供達とヴィラでカレーを作って映画を観てねる そんな、夏休