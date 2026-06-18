【モデルプレス＝2026/06/18】元NMB48でモデルの吉田朱里が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。生後4ヶ月の娘の姿を公開した。【写真】第1子出産の29歳元NMB「ちぎりパンみたい」生後4か月娘のムチムチな足◆吉田朱里、娘の「むてぃむてぃな足」公開吉田は「昨日は一日中東京でお仕事だったので 今日は子育てしっかり頑張るぞ」とコメント。ふっくらとしたくびれのついた娘の足を公開し、「このむてぃむてぃな足がたまら