トラック同士が衝突 鹿屋市で18日午後、トラック同士が衝突し、運転手1人が死亡しました。 鹿屋警察署によりますと、18日午後1時半ごろ、鹿屋市輝北町下百引の県道64号で、対向してきたトラック同士が衝突しました。 この事故で2人が搬送 この事故で双方のトラックの運転手2人が病院に搬送され、鹿屋市西祓川町の福永健二さん（58）がおよそ2時間後に死亡しました。もう一人の男性運転手はけがをしましたが命に別状ないとい