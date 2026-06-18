【モデルプレス＝2026/06/18】女優の比嘉愛未が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパスタを公開した。【写真】39歳朝ドラ女優「真似したい」器もおしゃれな納豆アボカド和風パスタ披露◆比嘉愛未、手作りパスタ披露比嘉は「久しぶりに早く帰れた〜 納豆アボカド和風パスタ マッシュルームと玉ねぎをよく炒めたらすごくコクがでて美味ッ」とコメント。こんがり炒めたマッシュルームスライスが入り、納豆とアボカ