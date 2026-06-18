両備ホールディングス岡山市北区下石井 関西空港と岡山駅を結ぶリムジンバスが2026年7月18日から、約6年ぶりに運行を再開します。 関西空港交通（大阪府泉佐野市）、両備ホールディングス（岡山市）、南海バス（大阪府堺市）が共同運行する「関西空港～岡山線」です。停留所は岡山駅西口、岡山インター、山陽インターと関西空港、第2ターミナルの5つで、関西空港と岡山間を1日3往復