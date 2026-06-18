通貨オプションボラティリティーポンドドル１週間は６．６％、英ＭＰＣ控えて USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.515.665.976.60 1MO6.085.235.875.88 3MO7.295.396.536.33 6MO8.055.607.186.72 9MO8.295.807.496.94 1YR8.516.227.857.18 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.367.156.57