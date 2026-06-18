安くて家計の味方とされている鶏肉。しかし、農林水産省が17日、発表した鶏もも肉100グラムあたりの全国平均小売価格は過去最高の155円となり、価格高騰が続いています。消費者からも困惑の声が上がっています。上水内郡飯綱町にあるスーパー。精肉の価格を見てみると…国産の鶏もも肉は100グラムあたり「149円」。一方、18日、特売品だった豚肉は、100グラムあたり159円。10円しか価格が変わりません。買い物客「鶏肉