6月19日の高知県内は朝から雲が広がって午後は次第に雨の降る所が多くなるでしょう。19日の高知県内は梅雨前線が18日よりやや北上して四国付近に伸びる見込みです。県内、朝から雲の広がる所が多くなるでしょう。昼前から夕方にかけて所によって雨が降りそうです。夜は雨の範囲が広がって各地で雨になるでしょう。強く降ったり、雷を伴うことがありそうです。最低気温は21度前後の所が多いでしょう。18日と同じくらいか高く、平年