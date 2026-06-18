高齢者施設の入所者に結婚式をプレゼントするイベントが18日、鶴岡市で開かれました。結婚50年以上の2組の夫婦が晴れの日を迎え、日ごろの感謝を伝えあいました。このイベントは高齢者施設の利用者に職員たちによる手作りの結婚式をプレゼントしようと鶴岡市の「みつわ会」が企画しました。18日、晴れの日を迎えたのは結婚69周年の亀井さん夫婦と、結婚52周年の佐藤さん夫婦です。亀井さん夫婦にとってはこれが初めての結婚式。思