１４日、天津美術館「近現代教育普及主題絵画研究展」で作品を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津6月18日】中国天津市の天津美術館で、近現代の教育普及をテーマとした絵画研究展が始まり、多くの人が鑑賞に訪れている。同展は文化・観光部の2025年度全国美術館青年キュレーター支援計画のノミネート企画で、著名な芸術家の力作91点を展示。内容は天津が誇る国家級無形文化遺産の一つ「楊柳青木版年画」や版画