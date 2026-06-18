映画「バカンスは始まったばかり」が６月１９日に公開される。主演の芋生悠（２８）はＮｅｔｆｌｉｘシリーズ『極悪女王』でマキ上田役を好演。ＮＨＫ連続テレ小説「ばけばけ」、ＴＢＳドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」などの話題作にも出演してきた。最新の出演作について「変な映画」と表現しながらも、その魅力を語った。◆バカンスは始まったばかり夏の始まり。３年連れ添った春樹（五十嵐諒）と離婚したばかりの