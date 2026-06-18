実に9ヶ月半もの間、100点満点から遠ざかっていたタレントの河合郁人。相棒のABCテレビ福井アナウンサーにとっても、地元でありながら「トラウマで100点をもらえる気がしない」と語る苦手な神戸エリアを舞台に、謎解きに挑んだ。 しかもロケ当日は、昼に向けて雨脚が強まるという最悪の台風コンディション。開始早々から「晴れても雨でも100点取ってないから」と弱気が漏れる河合だが--- 【TVer】神戸・摂津本山に“