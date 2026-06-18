アメリカのトランプ大統領は18日、イランとの覚書に署名したと明らかにしました。トランプ大統領：（ーー覚書には署名したのか？）署名した。ベルサイユで署名した。アメリカのトランプ大統領は18日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について、「ベルサイユ宮殿で署名した」と述べました。またイラン外務省は、ペゼシュキアン大統領も覚書に電子署名したと発表しました。覚書の14項目については、アメリカがイランへの海上封鎖を30