南シナ海スカボロー礁で確認された構造物（フィリピン沿岸警備隊提供・共同）【マニラ共同】フィリピン沿岸警備隊のタリエラ報道官は18日、南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）に中国が設置していた「浮遊式の構造物」が撤去されたのを確認したと明らかにした。17、18日の両日、上空から礁内や周囲を監視したが、構造物は見つからなかったという。スカボロー礁はフィリピンの排他的経済水域（EEZ）内にあるが、中国が実