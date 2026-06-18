東京都台東区の時計店で昨年10月、腕時計などを盗んだとして、警視庁と千葉県警の合同捜査本部は18日までに、窃盗などの疑いで、愛知県東海市の会社員山口駿容疑者（25）ら男4人を逮捕した。匿名性の高い通信アプリを使う指示役がいたとみられ、捜査本部は匿名・流動型犯罪グループとみて捜査。同時期に千葉県松戸市の店でも時計など約300万円相当が盗まれる事件があり、関連を調べる。逮捕容疑は10月4日午前3時15分ごろ、バー