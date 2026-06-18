サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）が１７日に自身のインスタグラムを更新。「この度、愛知県・名古屋にあるＰｏｒｓｃｈｅＣｅｎｔｅｒＮａｇｏｙａさんからＰｏｒｓｃｈｅＣａｙｅｎｎｅをお借りしました！」とつづり、グレーの高級ＳＵＶの隣に立った写真などを投稿した。「家族と友人との時間を大切にしながら、ＰＯＲＳＣＨＥとリラックスしたひとときを楽しんでいき