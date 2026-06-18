記者団の取材に応じるヘグセス米国防長官（左）とNATOのルッテ事務総長＝18日、ブリュッセル（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】北大西洋条約機構（NATO）は18日、ブリュッセルの本部で国防相理事会を開いた。7月上旬のNATO首脳会議を前にトランプ米政権が加盟国に対し、欧州防衛のための負担増加を念押しする機会となった。ヘグセス米国防長官は2月の同理事会への参加は見送ったが、今回は現地入り。昨年の首脳会議で合意