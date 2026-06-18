【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】オランダ戦で相手選手と接触し、途中交代していたＷ杯日本代表の久保（レアル・ソシエダード）が、左膝の負傷と診断された。日本サッカー協会の広報担当者が１７日に明らかにしたもので、離脱せずに早期の復帰を目指すとしている。ただ、２０日（日本時間２１日）のチュニジアとの１次リーグ第２戦は難しいとみられ、代役選びが焦点となっている。久保はこれまで主にトップ下のシャ