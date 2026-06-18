鹿児島・鹿屋市で18日午前8時過ぎに撮影された映像には、激しい雨で道路が冠水し、車が水しぶきを上げながら走っている様子が映っています。道行く人も足首まで水につかりながら歩いています。活発化した梅雨前線の影響で、九州南部などで断続的に強い雨が降り続いています。鹿屋市では、午前8時半過ぎまでの1時間に49.5mmの激しい雨を観測。トカラ列島の宝島では、24時間降水量が6月としては観測史上1位となる304.5mmを観測しまし