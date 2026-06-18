群馬県がプレスリリースを発表しました。【映像】群馬県のプレスリリースからのお知らせ「『GUNMA PASSPORT』増刷分の交付を開始します！群馬県では、県の魅力をより深く知っていただき、愛着を高めていただくことを目的とした、パスポート型パンフレット『GUNMA PASSPORT』を交付しています。このたび、増刷が完了しましたので、6月29日から申請受付を再開し、7月7日から交付します。また、7月18日からの3連休には、特別窓口を