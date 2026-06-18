東京・渋谷区の路上で、帰宅途中の会社員の男性に首を絞めるなどの暴行を加えてけがをさせたうえ、現金を奪おうとしたとして、警視庁は21歳の男2人を逮捕しました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、いずれもさいたま市の職業不詳・今村竜太容疑者（21）と無職の吉田龍紀容疑者（21）です。2人は今年4月の夜、渋谷区松濤の路上で帰宅途中の40代の男性に後ろから近づき、首を絞めるなどの暴行を加えてけがをさせたうえ、現金を奪お