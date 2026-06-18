【うるわし初婚～純朴男子、獰猛な溺愛夫に成る～】 6月20日配信開始 【拡大画像へ】 CLLENNは、マンガ・柴寅氏、原作・青井千寿氏によるマンガ「うるわし初婚～純朴男子、獰猛な溺愛夫に成る～」を、6月20日よりコミックシーモアで先行配信する。 □コミックシーモアの配信ページ 【BOX処理】 弟のように思っていた彼と…「僕の好きを見くび