ケンテックスジャパンが展開するアニメコラボレーションプロジェクト「＆C」より、TVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションしたオリジナルウォッチ2種の発売が決定した。予約は6月19日10時より、KENTEX公式オンラインストアおよびケンテックスブティックで開始される。 【画像あり】12時位置には「鏡蓮華の指輪」商品外観 今回登場するのは、フリーレンの魔法「ゾルトラーク」と「