今月17日、岡山県井原市の市道で軽トラックで自転車の男性をはね、大けがを負わせたにも関わらず、現場から逃走した疑いで井原市野上町の自称会社員の男（30）がきょう（18日）逮捕されました。 【写真を見る】「自転車が倒れて人が溝に落ちている」と通報...ひき逃げの容疑で自称会社員の男（30）を逮捕軽トラックで自転車の男性に衝突し大けがをさせ逃走か 救護することなく現場から逃走か 警察によりますと、男（30）は6月