清水エスパルスは18日、MF宇野禅斗がボルシアMG(ドイツ)に完全移籍することを発表した。2003年11月20日生まれの22歳は青森山田高を経て、22年に町田に加入した。24年途中から清水に育成型期限付き移籍すると、翌25年から完全移籍で加入。百年構想リーグでは17試合1得点を記録していた。ボルシアMGは今季のブンデスリーガで9勝11分け14敗の勝ち点38で12位フィニッシュ。FW町野修斗やトッテナムから期限付き移籍で加入したDF高