Jリーグは18日、モンテディオ山形の相田健太郎代表取締役社長および山形に対して、けん責(始末書をとり、将来を戒める)の懲罰を決定したことを発表した。対象事案は、26年2月24日に相田社長がクラブのオフィスにて、報道機関の担当記者に対して、電話で極めて不適切な発言を行ったというもの。この不適切な言動、発言の内容およびこれに伴う社会的批判によってJリーグの信用を毀損したことがJリーグ規約に違反した。また、ク