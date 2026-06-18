16日（日本時間17日）のアルジェリア戦でハットトリックを決めたアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）。称賛の声が寄せられる一方、前半30分過ぎに行ったプレーが波紋を呼んでいる。VTRを見た元選手たちからは「100％レッドカード」という声があがった。スーパースターのゴールに酔いしれたのも束の間、後味の悪さが表面化している。 ■相手のふくらはぎを踏みつける