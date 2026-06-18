巨人・佐々木俊輔外野手が18日、東京ドームで行われた1軍練習に復帰し「ベストじゃないですけどね。できる範囲なのかなとは思います」と語った。10日の楽天戦（楽天モバイル）で死球を受けると13日に都内の病院で診察を受け「右肋骨（ろっこつ）の骨挫傷」と診断された。13、14日の西武戦はベンチ外で17日の練習も別メニューで行っていた。あす19日からのリーグ戦再開へ向けては「できる範囲でいるんで、こういう形でなんと