プロボクシングWBO女子世界スーパーフライ級王者の晝田瑞希（30＝三迫）が18日、都内の日本ボクシングコミッション（JBC）本部事務局で会見し、7度目の防衛成功を報告した。5月24日、エジプト・ギザで同級10位の挑戦者挑戦者マイ・ソリマン（28＝オーストラリア）に3―0判定勝ち。WBA＆WBC＆IBF3団体統一世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（39＝ウクライナ）らが参戦した大型興行でプロデビューから11連勝（2K0）を飾り