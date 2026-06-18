交際相手の5歳の娘をゴミ箱に閉じ込め監禁した疑いで、35歳の会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】交際相手の5歳娘をゴミ箱に閉じ込め監禁か “しつけ”と称して… 35歳男を逮捕 児童相談所から警察に情報提供 三重･松阪市 逮捕されたのは、三重県松阪市の会社員 瀧川和弥容疑者35歳です。 警察によりますと瀧川容疑者は5月12日、交際相手の自宅で交際相手の5歳の娘をゴミ箱に入れて監禁した疑いが持たれています。 女