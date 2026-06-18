記者会見する日本造船工業会の檜垣幸人会長＝18日午後、東京都港区日本造船工業会の檜垣幸人会長は18日、都内で記者会見し、官民で検討が進む液化天然ガス（LNG）運搬船の国内建造復活について「韓国とサプライチェーン（供給網）で連携を図る必要がある」との認識を示した。国産は2019年の引き渡しを最後に途絶えており、世界市場をリードする韓国からの部材購入などを念頭に置く。高市政権は経済安全保障の観点から造船を重