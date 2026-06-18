日本体操協会は18日、新体操の世界選手権（8月12〜16日・フランクフルト＝ドイツ）で個人の出場枠を二つ獲得したため、喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）と鈴木菜巴（アリシエ兵庫）を派遣すると発表した。世界選手権は2028年ロサンゼルス五輪の予選を兼ねており、個人総合、団体総合でともに3位までが五輪枠を得る。