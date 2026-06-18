18日の名古屋競馬6R「しゅんさや結婚記念」（ダート1500メートル、11頭立て）で4番人気のキタノショウリュウ（牡4＝沖田、父トゥザワールド）が1着。管理する沖田明子師（41）は地方競馬通算200勝を達成した。2021年9月17日に名古屋4Rでデビューしてから4年9カ月での達成。▼沖田明子師オーナーをはじめ馬、騎手、スタッフのおかげで通算200勝させていただくことができました。愛弟子の小笠原（羚）騎手、開業当時から預け