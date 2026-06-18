ABEMAが大相撲パリ公演に密着31年ぶりとなる大相撲パリ公演が現地13、14日に行われた。新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」が力士たちに密着。土俵上では見ることのできない貴重なオフショットや現地での心温まる交流を公開している。豊昇龍、大の里の両横綱はエッフェル塔の前でお茶目な姿を見せた。11日に行われた記者会見で、「人生で初めてパリに来ました。大相撲でパリの皆さんに会えることができて光栄に思っています