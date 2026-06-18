メーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」が健康飲料ブランドの「ＣｌｅｖｒＢｒｅｎｄｓ」との新たなコラボレーションを発表した。先の報道では、メーガン妃はジャムを完売しなければ５００万ドル（約７億９４６２万円）の損失を被る可能性があるとされていた。米メディア「ページ・シックス」が１７日、報じた。メーガン妃は１６日にアズ・エヴァーと、友人のハンナ・メンドーサ氏が経営するカリフォルニアを